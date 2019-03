Rui Pinto já está em Portugal. O hacker português voou esta quinta-feira de Budapeste para Lisboa.

O denunciante do “Football Leaks” chegou ao aeroporto de Lisboa, ao fim da tarde, num voo da TAP, escoltado por elementos da Polícia Judiciária que se encontravam há uma semana em Budapeste.

Rui Pinto, suspeito de ser o autor material dos roubos dos e-mails do Benfica e da extorsão ao fundo de investimento Doyen, será encaminhado para as instalações da PJ e pernoitará num estabelecimento prisional em Lisboa. O ex-estudante de História que driblou a PJ durante meses vai ser presente amanhã, pela manhã, a um juiz de instrução criminal. Findo o interrogatório, o juiz determinará as medidas de coação.

As autoridades portuguesas já têm o computador e os arquivos digitais de Rui Pinto.