O lucro da Sonae Sierra manteve-se praticamente inalterado nos 110,1 milhões de euros em 2018, face a 2017, tendo o resultado operacional aumentado 2,8% para 107,7 milhões de euros. A informação foi avançada em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o resultado indireto atingiu os 43,6 milhões de euros, na sequência dos ganhos das vendas de 2018 e dos ganhos com a abertura do Fashion City Outlet, na Grécia e do aumento da valorização das propriedades de investimento.

“O EBITDA da Sonae teve um crescimento mais significativo de 102 milhões de euros, atingindo 483 milhões de euros, impulsionado pelo forte desempenho operacional e pelos ganhos de capital, quer da venda de ativos da Sonae Sierra, quer das operações de ‘sale and leaseback’ [venda e relocação financeira] de ativos da Sonae RP, e ainda pelo impacto positivo da ‘joint-venture’ com a JD/Sprinter (ISRG)”, refere a empresa num comunicado enviado às redações.

De acordo com a empresa, “este desempenho do EBITDA foi a principal razão do aumento de 58% do resultado direto para 209 milhões de euros, mais 77 milhões de euros quando comparado com 2017, e consequentemente para o resultado líquido atribuível a acionistas que ultrapassou os 220 milhões de euros, face a 166 milhões de euros no ano anterior”.

O volume de negócios consolidado atingiu os 5.951 milhões de euros (+8,1%), com o contributo positivo de todas as áreas, com destaque para a Sonae MC (+7,0%) e para a Worten (+7,6%), que apresentaram igualmente “elevados crescimentos no mesmo universo de lojas”.