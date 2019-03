Ricardo Teodósio diz-se preparado para defender a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis, no Azores Rally, que decorre entre quinta-feira e sábado, nas paragens insulares.

A dupla do Skoda Fabia R5, Ricardo Teodósio e José Teixeira, que conhece muito bem as características da prova açoriana, protagonizou um início de campeonato praticamente perfeito e agora afirma que pretende manter a performance no emblemático Azores Rally.

Com uma vitória indiscutível no Rali Serras de Fafe, Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira confirmaram que são sérios candidatos ao título no Campeonato de Portugal de Ralis, que prossegue agora nos famosos troços do Azores Rally, entre quinta-feira e sábado.

O piloto da Guia, no Algarve, está naturalmente motivado pelo arranque da temporada, mas sabe que o Azores Rally é uma prova com contornos especiais, afirmando que “é sempre um prazer poder correr nos Açores e para mim este é dos ralis mais bonitos do campeonato”.

“Segundo aquilo que nos disseram, o rali deste ano tem cerca de 40 por cento do percurso novo, mas acredito que as características dos troços não serão muito diferentes, sendo que estamos muito motivados pela vitória em Fafe e fizemos agora um upgrade ao nível do diferencial e caixa de velocidades, por isso acredito que conseguiremos um set-up muito próximo daquilo que eu gosto”, afirmou Ricardo Teodósio.

“Vamos obviamente tentar andar rápido, mas sem cometer excessos, até porque tal como aconteceu com o Dani Sordo em Fafe, nós deveremos ter o (Alexey) Lukyanuk como referência para toda a gente e depois obviamente o Ricardo Moura, mas como sempre, vamos tentar lutar pelos primeiros lugares e dar espetáculo a um público que nos recebe sempre de forma fantástica”, salientou o piloto algarvio.

José Teixeira aposta na concentração

Para o navegador, José Teixeira, “o segredo para acumular uma boa pontuação nos Açores e o que constituirá a consistência de andamento ao longo dos três dias do rali, em que são 220 quilómetros cronometrados, cerca do dobro de uma prova normal do Campeonato de Portugal de Ralis e por isso teremos de estar muito concentrados para andarmos rápido sem cometer erros”.

“O rali dos Açores é sempre um dos pontos altos da nossa temporada e o objetivo é trazer de lá mais um bom resultado para o campeonato e participar nesta autêntica festa”, concluiu o navegador, também oriundo do Algarve.

Prova de arranque do Campeonato da Europa FIA de Ralis (ERC), a 54.ª edição do Azores Airlines Rally começa esta quinta-feira, com o Shakedown na especial de Remédios, que antecede as primeiras três classificativas do rali.

Sexta-feira, os concorrentes enfrentam mais sete especiais, enquanto no decisivo dia de sábado serão então realizadas as derradeiras cinco classificativas, que perfazem os 219,04 quilómetros cronometrados da prova.