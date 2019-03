Pepe reencontrou João Félix na Seleção Nacional e negou qualquer mal-estar com o jovem avançado do Benfica.

“Relação? É muito simples. Ele defende o clube dele e eu defendo o meu. Aqui defendemos o país, somos companheiros, não há nada de polémicas e especulações. Estamos na Seleção e iremos dar o nosso melhor para honrar o país e dar alegria aos portugueses", disse o jogador do FC Porto em conferência de imprensa.

"Aqui há que defender Portugal, dou-me muito bem com todos. Independente do clube em que jogamos, estamos aqui para defender Portugal e é o que vamos fazer. Queremos estar no Campeonato da Europa e revalidar o título", acrescentou.

Recorde-se que ambos os jogadores protagonizaram um momento de tensão durante o clássico entre o FC Porto e Benfica.

João Félix também já havia afastado a hipótese de qualquer mal-estar com o central dos ‘Dragões’.

“O que aconteceu em campo fica em campo. Há inúmeros casos de colegas de seleção que arranjaram confusão um com o outro e cá fora está tudo bem. É normal no futebol. Já me disseram que o Pepe é cinco estrelas no balneário, acredito que nos vamos dar bem”, havia dito.