A UEFA decidiu multar Cristiano Ronaldo em 20 mil euros, devido ao gesto que o jogador da Juventus fez após o jogo com o Atlético de Madrid, no qual o português marcou três golos.

A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA foi anunciada esta quinta-feira, sendo que o incidente ocorreu no passado dia 12 de março.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo imitou o gesto que o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, fez na primeira mão do apuramento para os dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que foi ganha pelos espanhóis.

O avançado, de 34 anos, foi punido por "conduta imprópria", aliás como já tinha acontecido com Simeone, multado na mesma quantia.

Por outro lado, com esta decisão Ronaldo escapa assim ao castigo desportivo, estando disponível para entrar em campo no jogo dos quartos-de-final da Champions, com a Juventus a defrontar o Ajax.