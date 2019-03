As autoridades confirmam que um casal português desapareceu no distrito de Búzi, em Moçambique, juntamente com os seus funcionários. Boa parte do distrito está submersa, com as águas a chegarem ao topo de edíficios e à copa das árvores, no rescaldo do ciclone Idai. A situação pode piorar ainda, tendo sido anunciado que a chuva intensa a montante poderia levar à abertura de barragens no Zimbabué, e engrossar ainda mais o caudal do rio Búzi.

Estão em curso operações de resgate e evacuação, mas as condições climatéricas adversas, juntamente com o isolamento por terra da região, tornam difíceis os salvamentos. Estão em campo equipas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique (INGC), tal como do exército sul-africano e da Cruz Vermelha internacional, assim como várias organizações não-governamentais.

Última atualização: 15:16