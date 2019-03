O tenista espanhol Nicola Kuhn (255 do ranking ATP) estava a jogar com o alemão alemão Mischa Zverev (75 do rankin) há duas horas quando colapsou em pleno court, no Open de Miami.

O espanhol de 19 anos acabou por desistir do encontro, que estava 6-4, 5-7, 2-2, após uma violenta e dolorosa crise de cãibras por todo o corpo, a meio de um ponto com Mischa Zverev.

Foi só passados alguns momentos que o tenista conseguiu levantar-se com a ajuda do fisioterapeuta e de outros membros do staff.