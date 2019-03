O naufrágio de um Ferry no Iraque, que atravessava o rio Tigre, perto de Mossul, fez, esta quinta-feira, pelo menos 54 vítimas mortais. Cerca de 28 pessoas continuam desaparecidas, avança o porta-voz do Ministério do Interior, citado pela agência France-Presse.

"A defesa civil contou 54 mortos no naufrágio de um barco que transportava famílias e crianças a caminho de um complexo turístico de Mossul", declarou o responsável, tendo acrescentado ainda que "28 estão desaparecidas". "O barco naufragou porque levava demasiados passageiros a bordo, mais de uma centena", explicou à AFP fonte dos serviços de segurança em Mossul.

A imprensa internacional adianta que a maioria dos homens, mulheres e crianças atravessavam o rio para se dirigirem a parques onde as famílias fazem piqueniques por ocasião do Norouz: a festa do novo ano curdo.

Tragic! The moment a ferry capsizes in the Tigris River in #Mosul. According to reports, the boat was carrying mostly women and children who were at a nearby amusement park for Newroz celebrations. https://t.co/kDSBWSolOX pic.twitter.com/PIvG8rXoFZ