As autoridades italianas, de Nápoles, apreenderam 14 quilogramas de cocaína esta semana. A surpresa foi quando a polícia se apercebeu que, no rótulo estava escrito CR7, escreve o Corriere dello Sport.

No entanto, esta já não é a primeira vez que uma situação destas acontece. Em dezembro de 2018, a polícia francesa já tinha apreendido canábis com uma imagem do internacional português.

Mas os caso não ficam por aqui. Também Messi foi alvo de uma ‘brincadeira’ destas por parte de traficantes de droga. No mês de julho de 2016, na Madeira, foram apreendidos 122 quilos de cocaína com a inscrição "Messi".