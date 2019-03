O Fórum Segurança decorrerá entre os dias 28 e 30 de maio, no Norte, sempre na cidade de Braga, coincidindo com as comemorações do Dia do Comando Distrital de Braga da PSP, em princípio com presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“Com o objetivo de facilitar a vida de todos os profissionais de Segurança do Norte do País, o Grupo Bernardo da Costa criou o Fórum Segurança, um evento que combina uma conferência com uma componente de exposição de produtos e serviços de segurança e que se realiza a Norte do País”, refere a organização do evento.

Segundo afirmou Ricardo Costa, CEO da BC Segurança, “o dinamismo das empresas e profissionais de segurança do Norte justifica plenamente realizar um grande evento anual de Segurança nesta pujante região do país”.

“Embora seja organizado pela BC Segurança e Sinalux, este é um evento aberto a todos os profissionais e empresas, onde poderão obter informação sobre as mais recentes tecnologias de segurança, novidades legislativas do setor e participar em debates sobre os temas mais prementes da área da Segurança”, salientou Ricardo Costa.

Depois de uma primeira edição, realizada em junho do ano passado, que contou com mais de 480 empresas visitantes, a 2.ª edição já está agendada para 28 a 30 de maio e vai ter lugar no Altice Forum Braga.

Para esta edição, que conta também com a coorganização da Sinalux, fabricante nacional de sinalização de segurança, são esperados mais de mil visitantes entre instaladores de segurança, projetistas e consultores de segurança, técnicos de segurança no trabalho, membros das forças de segurança e outros profissionais de segurança.

Dia da PSP de Braga

O evento integra a Comemoração do 142.º Aniversário do Comando Distrital da PSP de Braga no dia 30 de maio, que contará previsivelmente com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

O programa da conferência, que será brevemente divulgado, será preenchido por debates e apresentações técnicas, a cargo das entidades do setor e de reputados especialistas na área da segurança privada, segurança eletrónica e segurança contra incêndio.