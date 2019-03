A segunda prova da Peugeot Rally Cup Ibérica marca a estreia de Carlos Fernandes a competir no estrangeiro, na competição espanhola do Rali Sierra Morena, que se disputa na Andaluzia, tendo como seu navegador Paulo Lemos.

Agora ao volante de um 208 R2 preparado pela Inside Motor, Carlos Fernandes e Paulo Leones vão tentar recuperar já do azar no arranque desta temporada, em Fafe, onde foram obrigados a abandonar sem qualquer responsabilidade para a dupla de pilotos, enquanto neste fim-de-semana Carlos Fernandes estreou-se com o carro francês em pisos de asfalto, disputando o Rali Vila Medieval de Ourém, onde foi mais rápido entre 2 Rodas Motrizes, terminando atrás de um Mitsubishi Lancer Evo IX na classificação geral, sendo uma forma de preparação para o Rali Sierra Morena, que se disputa a partir desta quinta-feira e até ao próximo sábado, que constitui “uma descoberta absoluta” para o piloto de Sintra.

A primeira vez no estrangeiro

“Nunca corri fora de Portugal e por isso este rali será um marco na minha carreira”, disse Carlos Fernandes, salientando “ter gostado muito de guiar o Peugeot no asfalto, mais até do que em terra, apesar de infelizmente termos sido obrigados a abandonar a prova em Fafe”.

“Não temos qualquer referência direta do Rali Sierra Morena, mas pelo que vi do percurso é uma prova longa e intensa, com quase 190 quilómetros cronometrados”, salientou ainda Carlos Fernandes, destacando que “vamos tentar amealhar o máximo de pontos para o troféu, que mais uma vez volta a ter muitos carros, o que é sempre motivador”.

O Rali Sierra Morena começa esta quinta-feira com uma partida cerimonial, seguindo-se, na manhã de sexta-feita, os treinos, shakedown e a Qualifying Stage. Nesse mesmo dia, a partir das 16h40 locais, disputam-se as primeiras passagens pelos troços de Cerrotrigo (14,69 kms) e Villaviciosa (22,96 kms), que depois terão passagens noturnas, a partir das 20h00 locais, enquanto no sábado, a prova incluirá mais oito classificativas no asfalto andaluz, logo a partir das 8h35, perfazendo o total de 189,26 quilómetros cronometrados do evento.