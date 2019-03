Nesta quinta-feira, o Ministério Público holandês anunciou que vai acusar de homicídio com intenção terrorista o suspeito do ataque num elétrico em Utrecht, na Holanda, que aconteceu esta segunda-feira, tendo feito três mortos e sete feridos – três dos quais se encontram em estado grave.

"O suspeito de 37 anos dos assassínios de 18 de março na praça de 24 de outubro em Utrecht comparecerá amanhã (sexta-feira) perante um juiz de instrução" por "assassínios múltiplos ou homicídio com fins terroristas, tentativa de assassínio e ameaças com fins terroristas", lê-se no comunicado do MP holandês.