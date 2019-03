Os CTT- Correios de Portugal vão recolher, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de março, roupa para doar a Moçambique.

A ação resulta de uma parceria entre a operadora portuguesa e os Correios de Moçambique.

Todas as pessoas que estiverem interessadas em doar peças de roupa, podem dirigir-se a um dos balcões da operadora de correios, pedir uma 'embalagem solidária', colocar o donativo e enviar. Tudo é tratado de forma gratuita.

"Esta ação em colaboração com os Correios de Moçambique envolve todo o universo CTT, em particular a nossa rede de Lojas, que permite de forma ágil e dinâmica transformar esta ação num enorme sucesso contribuindo para ajudar as comunidades moçambicanas afetadas", refere o diretor de marca, comunicação e sustentabilidade dos CTT, Miguel Salema Garção, através de um comunicado.

A recolha decorre até ao dia 8 de abril.