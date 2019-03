As autoridades policiais tinham a informação de que iria realizar-se o transporte de uma significativa quantidade de droga na zona das Olaias, em Lisboa.

A informação levou a PSP a montar uma operação para intercetar o carro, no qual seria feito o transporte de droga, tendo conseguido detetar a viatura, um Seat Leon.

Três viaturas descaracterizadas bloquearam a passagem do carro, só que os alegados traficantes decidiram furar o bloqueio, segundo o Correio da Manhã.

Primeiro, o condutor fez marcha atrás, ao que os agentes responderam com disparos contra os pneus, mas os suspeitos não se demoveram da tentativa de fuga e aceleraram o carro na direção dos polícias, que entretanto voltaram a usar as armas, desta vez com tiros para o ar.

O carro dos traficantes chegou mesmo a embater violentamente num dos carros da PSP, obrigando alguns agentes a desviarem-se para a berma para não serem atropelados. Os suspeitos acabaram por conseguir fugir.

Mais tarde, o carro foi encontrado nas imediações, a 600 metros do local do bloqueio inicial, trancado e sem droga no interior.

Apesar dos disparos da polícia, os traficantes não terão ficado feridos, pois as primeiras análises efetuadas ao carro não revelaram qualquer vestígio de sangue.

As autoridades prosseguem agora com diligências para identificar e localizar os ocupantes da viatura, que são classificados como perigosos e potencialmente armados.