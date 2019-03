O Parlamento vai realizar o debate sobre o Estado da Nação em 10 de julho. Este debate é o último plenário desta legislatura.

Os deputados vão de férias no dia 24 de julho.

No dia 16 de abril, os deputados vão discutir as propostas do PSD para prevenir e combater a violência doméstica. No mesmo dia será debatido um projeto de resolução do CDS para a constituição de um fundo de emergência de 30 milhões de euros para combater os efeitos da seca.