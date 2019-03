Ao contrário do que seria esperado, a Juventus não vai participar na International Champions Cup nos EUA, de forma a evitar uma eventual detenção de Cristiano Ronaldo em solo norte-americano no âmbito do caso Mayorga.

A notícia foi avançada pelo The New York Times, que adiantou que a organização doa competição optou por não incluir a Juventus na prova dos EUA - onde é costume disputar a prova de pré-época - mudando para a Ásia a participação da equipa italiana.

Os dirigentes da Juventus temem uma eventual detenção de Cristiano Ronaldo devido à investigação da alegada violação do jogador português a Kathryn Mayorga.

Recorde-se que a norte-americana de 34 anos acusa o português de violação, crime que Mayorga alega ter sido cometido num quarto de hotel em Las Vegas em 2009. Há uns meses a investigação foi reaberta pelas autoridades do estado do Nevada.