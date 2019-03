Um choque em cadeia no Túnel do Grilo, em Lisboa, provocou ferimentos em pelo menos duas pessoas, esta quinta-feira de manhã.

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um choque em cadeia no túnel do Grilo - no sentido Algés-Sacavém -, em Lisboa, esta quinta-feira de manhã.

As vítimas tiveram de ser transportadas para o hospital, apesar de os ferimentos aparentarem ser apenas ligeiros.

Três faixas foram encerradas pela PSP para se procederem aos trabalhos de limpeza da via e remoção das viaturas, sendo que há já condicionamento devido à interrupção da circulação.