Privilegiados de todo o mundo: uni-vos!

Está ainda por apurar a verdadeira dimensão da catástrofe que desabou sobre Moçambique na noite da passada quinta-feira. Os números, como quase sempre, dizem muito pouco: o Governo daquele país falou em cerca de 200 mortos confirmados, mas esse valor deverá disparar nos próximos dias. Na edição de ontem do i, uma testemunha resumia a situação de forma muito crua: “Ainda há de aparecer muito corpo a boiar”. Aos poucos, porém, começa a chegar mais informação. Ontem ficámos a saber que, ao contrário do que primeiro fora anunciado, há 30 portugueses desaparecidos. As notícias dificilmente podiam ser piores.

Pouquíssimas horas depois de a fúria do ciclone Idai se abater sobre o oeste de África, na manhã de sexta-feira centenas de milhares de estudantes um pouco por toda a Europa faltavam às aulas como forma de protesto contra a apatia das autoridades face às alterações climáticas. Pela primeira vez, este movimento, iniciado na Suécia em agosto do ano passado pela adolescente Greta Thunberg, teve adesão em Portugal.

É impossível não reconhecer a legitimidade da causa dos jovens estudantes, que exigem que o seu futuro não seja comprometido por capitalistas gananciosos e governantes irresponsáveis.

Mas também é justo que se diga que esta geração que se manifesta em peso pelo clima é, com os seus gadgets tecnológicos e os seus acessórios de moda, das que mais consomem e que mais lixo produzem.

Querem protestar? Chamar a atenção para um problema gravíssimo? Excelente. Mas podiam também dar o exemplo e aproveitar para - tal como exigem aos políticos - tomar ações concretas: apanhar lixo nas praias, limpar florestas, plantar árvores, participar em ações de reciclagem, etc. E, acima de tudo, os jovens manifestantes nunca podem esquecer a sua condição de privilégio absoluto. Até porque, ao que tudo indica, existe uma relação direta entre esse privilégio de que o Ocidente goza, as alterações climáticas em curso e catástrofes tremendas como o ciclone que devastou Moçambique.