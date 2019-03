Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar esta quarta-feira à noite com o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, para “se inteirar da situação após a passagem do ciclone Idai”.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou, de novo esta noite, com o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, para se inteirar da situação após a passagem do ciclone Idai", refere uma nota publicada no site oficial da Presidência da República.

"O Presidente moçambicano, que se encontra na zona afetada, informou o chefe de Estado sobre a evolução da situação e agradeceu os contributos do Governo português", acrescenta a mesma nota.

"O chefe de Estado português está a acompanhar as consequências da passagem do ciclone Idai em “estreita colaboração com o Governo português”, lê-se.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar hoje no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, de onde vai partir uma força de reação rápida portuguesa constituída por 35 militares, uma equipa cinotécnica e médicos, a bordo de um avião C-130, para apoiar as operações em Moçambique.