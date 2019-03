Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias Para a noite de abertura de mais um Monstra, o novo filme de Regina Pessoa. Em “Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias”, o tio é mesmo o tio da realizadora de “História Trágica com Final Feliz” (2005), neste filme autobiográfico, sobre o seu crescimento artístico. “A partir das memórias afetivas e visuais da minha infância este filme é uma homenagem ao meu tio Tomás que foi um homem humilde, um pouco excêntrico e teve uma vida simples e anónima.” Foi com ele que Regina Pessoa começou a desenhar.

dia 21 às 21h30, no Cinema São Jorge

As Quatro Estações

A partir dos quatro concertos compostos por Antonio Vivaldi em 1725, “Primavera”, “Verão”, “Outono” e “Inverno”, quatro grandes realizadores de animação (Anna Budanova, Priit Pärn & Olga Pärn, Atsushi Wada e Theodore Ushev) dão forma visual ao mundo musical do compositor três séculos depois da apresentação deste seu trabalho. Com direção artística de Koji Yamamura, “As Quatro Estações” é pela primeira vez exibido em Portugal num filme-concerto, com a Escola Superior de Música-Benfica.

22 de março às 21h00, no Cinema São Jorge

This Magnificent Cake!

Exibido na competição de longas-metragens, “This Magnificent Cake!”, uma produção entre Bélgica, França e Holanda com realização de Marc James Roels e Emma De Swaef, é o resultado de uma “ambiciosa e épica” antologia a decorrer nas colónias africanas durante o século XIX, numa amálgama de narrativas onde viagens pessoais por causas perdidas se misturam com a herança do colonialismo.

dia 28 às 22h00, no Cinema São Jorge

Agouro

Na competição nacional, composta por dez curtas-metragens, surge “Agouro”. Uma animação de 15 minutos em que David Doutel e Vasco Sá nos transportam até a uma aldeia perdida no Portugal profundo, para o momento-chave da história da relação entre dois primos, em que um deles é confrontado com um dilema que o obriga a decidir entre o touro que lhe dá o sustento e o seu primo.

dia 29 às 22h00, no Cinema São Jorge

Mr. Deer

“Sr. Veado”, no título em português, é uma história passada “num tempo desconhecido” com uma estação de metro vandalizada como cenário. Um tempo em que humanos passaram a ter cabeça de animais, em que humanidade e ética são conceitos longínquos e abstratos. Nesta produção iraniana com argumento e animação de Mojtaba Mousavi, será um homem-veado que tentará fazer algo para corrigir esta sociedade.

dia 26 às 20h00, no Cinema São Jorge

O Jardim Perdido

Uma animação em 2D de apenas três minutos que não se torna pela duração menos relevante: “Para onde vai um jardim que não tem para onde ir?” Questão que Claude Roy (argumento) e Natalia Chernysheva (animação) colocam como ponto de partida para esta evocação sobre a errância e o exílio com música de Julien Divisia & Pablo Pico.

dia 26 às 20h00, no Cinema São Jorge

The Call

Através da mistura objetos com técnicas de animação 2D, 3D e fotografia, Anca Damian (argumento) juntou-se nesta produção romena a uma equipa de quatro animadores (Sergiu Negulici, Ioana Nicoara, Vadim Ciocazan, Matei Ioan Monoranu) para contar a história de uma mulher de idade que, ao entrar na água para tomar banho, descobre um novo mundo que a ligará de novo ao seu filho.

dia 29 às 18h00, no Cinema São Jorge

Taxandria

A história é a de um faroleiro que conduz um jovem príncipe em direção a um lugar imaginário - Taxandria - onde aprenderá sobre o poder do amor e o valor da liberdade. Do mestre de animação belga vencedor da Palma de Ouro de melhor curta em 1979 em Cannes com “Harpya”, filme que o festival exibe na mesma sessão que “Taxandria”, de 1994.

dia 29 às 18h30, na Cinemateca Portuguesa

Perfect Blue

O primeiro filme de Satoshi Kon, a quem o Monstra dedica uma retrospetiva nesta 18.ª edição, conta a história de Mima Kirigoe, membro de um grupo de música pop líder de tabelas que quer deixar a sua carreira para seguir o sonho de ser atriz. Quando finalmente consegue um papel num filme de mistério, terá que lidar com uma série de ataques àqueles que lhe são próximos.

dia 21 às 22h00, no Cinema Ideal

Corto Maltese: A Balada do Mar Salgado

“A Balada do Mar Salgado” (2002) é apenas o primeiro dos cinco filmes adaptados das aventuras do marinheiro maltês criado por Hugo Pratt. Ao longo do festival, na retrospetiva “Corto Maltese: a BD no cinema de animação”, será possível rever, entre o Cinema Ideal e o City Alvalade, “Sob o Signo do Capricórnio”, “O Pátio Secreto dos Arcanos”, “As Célticas” e “A Casa Dourada de Samarcanda”.

dia 24 às 22h00, no Cinema Ideal