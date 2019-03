A agência de notação financeira Fitch não está à espera que a economia mundial entre em recessão, apesar de as perspetivas de crescimento terem registado uma forte degradação desde que divulgou o último relatório.

Em causa está o comportamento da economia norte-americana, que continua a crescer acima da média e por antecipar que “algumas das debilidades observadas na Zona Euro se devem a fatores temporários”.

Ainda assim, a agência de rating diz que a economia da zona euro revelou ser uma das mais expostas ao abrandamento do comércio mundial, sendo fortemente influenciada pelo peso da economia alemã, "uma das mais abertas da zona euro, com forte exposição ao mercado chinês", e onde a venda dos automóveis revela ter uma "exposição desproporcional" pelo facto de as exportações deste setor representarem 8% do Produto Interno Bruto (PIB) alemão.