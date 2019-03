Uma bebé de quatro meses morreu, esta quarta-feira à tarde, numa creche no Montijo, distrito de Setúbal.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, a bebé entrou em paragem cardiorrespiratória e foi encontrada por volta das 16h00 já sem vida no berçário, no Colégio Arco-Íris.

No local estiveram profissionais dos Bombeiros, INEM e PSP. O mesmo site escreve ainda que uma equipa de psicólogos estava também no local para prestar apoio aos progenitores no momento em que estes chegassem à creche.

Segundo o Notícias ao Minuto, os funcionários e pais de outras crianças do colégio estão em estado de choque.