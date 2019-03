Acusado pelo diretor desportivo do FC Porto de ter ligações ao Benfica, César Boaventura utilizou as redes sociais para responder a Francisco J. Marques.

"Só para deixar uma informação ao maior mentiroso do futebol português. Até ao julgamento de ontem, nunca eu tinha estado pessoalmente com o Cássio, nunca eu tive o número de telemóvel do Cássio e nunca tinha falado com o Cássio. Daí ser fácil saber que não estou em nenhuma escuta telefónica da Polícia Judiciária com o Cássio!", escreveu naquela rede social, deixando ainda uma ameaça. "Mais remeto para tribunal com as respetivas queixas-crime".

"Mas já agora pode contar a história do Feirense vs Rio Ave, qual o jogador do Rio Ave que não está em nenhum processo e estava a fazer de intermediário na ligação ao Rio Ave e quem eram os corruptores.", continuou. "Um dia destes eu entrego à PJ os nomes, quem recebeu 15.000€ e quem foi que pagou, só estou à espera de mais provas concretas para vos enterrar, mexeram com quem não deviam", partilhou ainda o agente.