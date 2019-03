Um homem de 47 anos sequestrou um autocarro escolar e pegou-lhe fogo com 51 crianças a bordo e três adultos, esta quarta-feira perto de Milão, em Itália. O suspeito foi detido pelas autoridades italianas, depois de uma criança conseguir contactar com a polícia pela linha 112 e evitar o pior cenário.

De acordo com a imprensa italiana, o homem, que era motorista do autocarro, desviou o veículo de rota e, com recurso a um bidão de gasolina, pegou-lhe fogo, já depois de ter atado as mãos de todas as crianças no autocarro.

"Ninguém sai daqui vivo", terá gritado o suspeito de nacionalidade italiana, oriundo do Senegal.

Depois de conseguir libertar as mãos, uma das crianças conseguiu alertar a polícia através do número de emergência. Desta forma, as autoridades conseguiram parar o autocarro, que tentava abalroar outros carros, e retirar todos os passageiros em segurança.

A imprensa italiana escreve ainda que o homem queria vingar as mortes de migrantes no Mediterrâneo, como forma de protesto contras as políticas de imigração daquele país.

12 das 51 crianças e um adulto tiveram de ser levados para o hospital devido à inalação de fumo, mas ninguém ficou ferido com gravidade no incidente.

O suspeito sofreu queimaduras.