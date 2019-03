Uma patrulha da GNR deslocou-se à localidade de Mexilhoeira Grande, em Portimão, devido a um acidente de viação. Mas a situação ganhou novos contornos depois dos militares chegaram.

No interior do carro envolvido no sinistro, os militares da GNR encontraram 385 selos de LSD, para além de ecstasy.

O caso ocorreu esta segunda-feira, a GNR quando chegou local do acidente avistaram “vários objetos conotados com o consumo de estupefacientes" dentro do carro, adiantou a GNR, através de um comunicado.

Ao todo foram apreendidos 385 selos de LSD e dois comprimidos de ecstasy. A descoberta ocasional levou à detenção do casal que seguia no carro, um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 34.

O homem, que era quem estava a conduzir o carro, foi também indiciado por condução sem habilitação legal.

Ambos os detidos já foram presentes ao Tribunal Judicial de Portimão, tendo ficado sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.