Visto por muitos como um dos melhores sprinters da história do ciclismo, Mario Cipollini está agora em maus lençóis. O antigo ciclista italiano, campeão do mundo de estrada em 2002, vai a tribunal responder pelo crime de maus tratos à ex-mulher Sabrina Landucci (irmã de Marco Landucci, ex-guarda-redes do Inter de Milão e da Fiorentina e atualmente treinador-adjunto na Juventus, de João Cancelo e Cristiano Ronaldo).

Cipollini, hoje com 51 anos, é acusado de agressões físicas e ameaças de morte à ex-mulher e também outras ameaças ao atual companheiro da mesma. Os episódios terão ocorrido em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, estando o início do julgamento marcado para 28 de junho.

Caso venha a ser condenado, Cipollini arrisca pena de prisão. O antigo ciclista, refira-se, nunca fugiu de polémicas mesmo enquanto estava no auge da carreira, tendo mesmo sido expulso da Volta a Espanha em 2000 após agredir o ciclista espanhol Francisco Cerezo com um murro antes do início de uma etapa.