James Harden continua a somar registos impressionantes na NBA, uns atrás dos outros. Esta madrugada, o base de 29 anos dos Houston Rockets tornou-se o primeiro jogador da história da prova a marcar 30 ou mais pontos contra todas as outras 29 equipas numa só temporada, ao faturar 31 pontos no triunfo no recinto dos Atlanta Hawks por 121-105.

🚀 @JHarden13 becomes the first player in @NBAhistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/czZFuYGULH — NBA (@NBA) March 20, 2019

Até agora, o mais perto que um atleta havia estado deste feito tinha sido em 2005/06, quando Kobe Bryant marcou pelo menos 30 pontos contra 28 equipas. Refira-se que, além dos 31 pontos (e dez assistências), Harden destacou-se pelo espetáculo que deu na partida, nomeadamente com este lance, em que deixa Kent Bazemore completamente desnorteado.

Com este triunfo, os Houston Rockets estão agora no terceiro lugar da Conferência Oeste, tendo já praticamente assegurada a presença nos playoff de apuramento do campeão. Uma fase onde, provavelmente, não estarão os Los Angeles Lakers de LeBron James, que se mantêm num modesto 11.º posto, depois da derrota por 115-101 frente aos Milwaukee Bucks - quarta consecutiva.