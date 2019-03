O Sporting vai promover uma recolha de alimentos no dérbi com o Benfica para a Taça de Portugal de futebol, no próximo dia 3 de abril, em solidariedade com as vítimas em Moçambique da passagem do ciclone Idai.

"No dia 3 de abril, para o jogo Sporting-Benfica, o Sporting e a Fundação Sporting vão levar a cabo uma recolha de alimentos a enviar para Moçambique na sequência da tragédia que atingiu o país. O Sporting apela à solidariedade de todos. Ajude-nos a ajudar", lê-se no Twitter do clube.

O dérbi corresponde à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, sendo que o Benfica venceu o primeiro jogo por 2-1, no passado dia 6 de fevereiro.

Sublinhe-se que a passagem do Idai por Moçambique, Malawi e Zimbabué já provocou, de acordo com balanços provisórios, mais de 400 mortos, no total dos três países.

Só em Moçambique, segundo o Presidente Filipe Nyusi, morreram pelo menos 200 pessoas, sendo que 350 mil "estão em situação de risco", pelo que já foi decretado Estado de Emergência.