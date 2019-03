Uma azinheira portuguesa ficou em terceiro lugar no concurso da Árvore Europeia do Ano 2019, em segundo ficou um carvalho de Abramtsevo, na Federação Russa, e em primeiro uma amendoeira de Snowy Hill, em Pécs, na Hungria.

O prémio foi revelado, esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A amendoeira húngara recebeu 45.132 votos, o carvalho russo 39.538 e a azinheira secular do Monte Barbeiro, em Mértola, obteve 32.630 votos.

Em quarto lugar ficou o sobreiro Árvore-Pássaro, em França, com 29.140 votos, seguindo-se a Tília da Liberdade, na República Checa, com 22.294 votos, a Árvore Ajoelhada, na Polónia, com 16.856, o Carvalho de Estimação, na Holanda, com 16.194, o Guardião dos Segredos da Grande Morávia, na Eslováquia, com 15.412, a Árvore de Nellie, no Reino Unido, com 14.408, e, a fechar o top 10, a Árvore de Nossa Senhora de Lummen, na Bélgica, com 14.295 votos.

A candidatura portuguesa salienta que "a melhor forma de perceber a grandiosidade da 'Azinheira Secular do Monte Barbeiro' é efetivamente pela sua sombra".

Em 2018, Portugal trouxe o ouro para casa com o Sobreiro Assobiador, da aldeia de Águas de Moura, no concelho de Palmela, a ser eleito a Árvore Europeia de 2018.