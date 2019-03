Cascais, Portugal e o Papa Francisco

Trabalhando com jovens de escolas públicas e privadas, de cariz laico ou religioso, católicas, muçulmanas, hindus ou budistas, as Scholas pretendem tocar todos os jovens com um programa educativo assente em três pilares: desporto, arte e tecnologia

Quando este texto lhe chegar às mãos ou ao ecrã do seu smartphone, faltará muito pouco para que o nosso país fique ligado de forma ainda mais permanente e indelével ao pontificado do Papa Francisco.

Hoje mesmo aterra em Roma uma comitiva da Câmara Municipal de Cascais que selará amanhã, no Vaticano, um acordo que faz de Cascais uma das cidades-sede da Fundação Scholas Ocurrentes. Um extraordinário projeto de ecumenismo e tolerância que saiu da cabeça de Jorge Bergoglio, então cardeal argentino, em 2011. Trabalhando com jovens de escolas públicas e privadas, de cariz laico ou religioso, católicas, muçulmanas, hindus ou budistas, as Scholas pretendem tocar todos os jovens com um programa educativo assente em três pilares: desporto, arte e tecnologia.

Porquê? Porque são três áreas com potencial formador, transformador e que unem os jovens de todo o mundo.

Por exemplo, as Scholas pretendem que os jovens encontrem significado e valores em atividades tão mundanas como o futebol, o golfe ou até o surf – onde Cascais terá certamente uma palavra a dizer.

A tecnologia, para a qual os jovens têm uma predisposição assinalável, é outra das áreas a trabalhar. Não apenas porque o mundo está a mudar ao ritmo da tecnologia, mas também porque a fundação percebeu muito bem que essa revolução tecnológica que os jovens estão particularmente habilitados a liderar tem de ser formatada para o bem. Cascais, território liderante na integração da tecnologia na vida comunitária e, sobretudo, na colocação da tecnologia ao serviço das pessoas, tem uma palavra a dizer.

Por último, a arte. A expressão de criatividade é o elo mais capaz de quebrar todas as fronteiras e geografias, obrigando cada um de nós a elevar o olhar para compreender o outro e completar-se nas diferenças.

Esta poderosa chamada de atenção para a construção da uma verdadeira humanidade nas gerações mais jovens, nas gerações do futuro, a par de um apelo ilimitado ao pluralismo, é o que está na união de Cascais à fundação do Papa Francisco.

Em audiência privada com o Papa Francisco, Miguel Pinto Luz, o vice-presidente da câmara, leva o compromisso de Cascais com a missão e visão das Scholas. A audiência será transmitida em simultâneo para o nosso país, com o Papa Francisco a dirigir uma mensagem diretamente aos jovens portugueses, em especial aos de Cascais, presentes na nova sede da fundação. Tal é bem revelador do interesse do Santo Padre na abertura da sua fundação a Portugal e aos portugueses.

Na bagagem da comitiva de Cascais não vai apenas a vontade de criar um mundo melhor, onde todas as culturas e credos se fundam na bondade da humanidade comum que nos une. Vai também uma chave da vila que fará de Sua Santidade cidadão honorário de Cascais.

Francisco, ou o “Papa do pé descalço”, como já lhe chamaram pela sua aproximação aos pobres, não é apenas um líder dos católicos. Com uma mensagem clara, um estilo próximo e uma simplicidade desconcertante, Francisco conquistou o respeito de todos. Até dos não crentes. A sua compaixão e misericórdia são uma força de mudança e de esperança.

Do ponto de vista “político”, o Papa Francisco é o grande líder dos nossos tempos. É no Vaticano que mora a mais vocal denúncia dos males do capitalismo, da cultura do vazio materialista e da busca da gratificação instantânea.

Ao mesmo tempo, é um Papa que tem bem presentes os desafios da sustentabilidade ambiental e a necessidade de abrir espaço para a afirmação individual, profissional e política dos jovens.

Há, com Francisco, um regresso à simplicidade da vida e aos valores humanistas. Valores que de tanto estamos necessitados um pouco por todo o mundo.

Como já escrevi diversas vezes neste espaço, a lei de Deus e as leis dos homens não se misturam. Cabe ao político eleito fazer a separação de ambas no domínio da administração da res publica. Mas como político, e como crente, não acredito em sociedades sem fé, quaisquer que elas sejam.

Ter a possibilidade de representar o povo de Cascais perante o líder da minha igreja seria o concretizar de um objetivo sonhado. Infelizmente, um contratempo de saúde que é do domínio público proíbe-me de viajar de avião e obriga-me a uns dias de forçado repouso.

Acompanharei a mensagem de Francisco à distância. Mas certo de que nós, os portugueses e os cascalenses, estamos cada vez mais próximos de concretizar a utopia do humanismo universal.

Que Cascais possa fazer parte deste movimento de esperança e transformação duradoura, com a bênção do Papa Francisco, é uma honra sem paralelo.

Escreve à quarta-feira