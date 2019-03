Esta quarta-feira começa a Primavera e, com ela, chega o bom tempo e as temperaturas máximas que, em algumas zonas do país, podem ser superiores a 20 graus Celsius.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmsofera (IPMA), Joana Sanches, citada pelo Correio da Manhã, “o bom tempo vai continuar como tem estado até aqui. Está previsto céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Norte e interior Centro durante a tarde e vento fraco a moderado".

A responsável disse ainda que, pelo menos, até ao fim de semana não há previsão de chuva.

Relativamente às temperaturas, é no sul do país que estas vão ser mais elevadas, podendo chegar aos 22 graus Celsius durante o dia de hoje.

Na Guarda e em Bragança, as temperaturas não deverão ultrapassar os 13 e os 16 graus