Connor Currie, Morgan Barnard e Lauren Bullock são os três jovens que morreram esmagados durante uma festa num hotel, no passado domingo, nos festejos do St. Patrick's Day, na Irlanda.

Esta terça-feira dois homens, de 40 e 52 anos, foram detidos no âmbito da investigação a estas mortes, suspeitos de homicídio involuntário, segundo avança a polícia local. Os detidos serão o dono e o porteiro do hotel.

Morgan Barnard e Lauren Bullock, de 17 anos, e Connor Currie, de 16, morreram no seguimento de uma debandada no hotel Greenvale, em Cookstown.

Especula-se que estas mortes tenham sido acidentais, fruto de uma situação de pânico generalizado entre os jovens que ali se encontravam.

A polícia irlandesa tem estado a pedir às pessoas que tenham imagens daquela festa que as partilhem. Em causa estará a prova de que o local já estaria cheio, apesar de ainda haver centenas de pessoas à porta para entrar.

De salientar que há ainda uma adolescente de 16 anos internada no hospital, vítima deste incidente.

These are the three teenagers who lost their lives in a crush outside a St Patrick's Day disco at the Greenvale Hotel in Cookstown https://t.co/EkYOeOMbpi pic.twitter.com/pgVMVjzZ02