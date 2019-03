Um avião incendiou-se esta terça-feira no aeroporto Mehrabad, Teerão, com cerca de 100 passageiros a bordo.

A informação é avançada pela agência Reuters, que refere não haver feridos.

O diretor dos serviços de emergência da capital iraniana, Pir-Hossein Kolivand, já veio dizer, no canal de televisão estatal, que o fogo deflagrou devido a um problema com o sistema de aterragem do avião, afirmando ainda que os bombeiros já controlaram o incêndio.