O dérbi minhoto do passado dia nove de março que opôs o Sporting de Braga ao Vitória de Guimarães terminou com prejuízo financeiro para os dois clubes. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou cinco multas que, em conjunto, somam 9 945 euros.

A multa mais pesada, de 4 590 euros, foi aplicada aos bracarenses, devido a incidentes ocorridos nas imediações do Estádio Municipal de Braga antes do início da partida e também durante a mesma.

No mapa de castigos divulgado esta terça-feira é possível ler-se que “os adeptos afetos ao SC Braga, situados na bancada nascente inferior A2, onde se encontravam os GOA ‘Red Boys’ e ‘Bracara Legion’ afetos àquele clube, identificados com bandeiras, camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube visitado, no decorrer do jogo, deflagraram 6 potes de fumo, 5 flash lights e 1 tocha”. Esta irregularidade foi classificada como “reincidente” e junta-se assim à “tentativa/apedrejamento dos autocarros dos adeptos do Vitória SC pelos adeptos do SC Braga junto à rotunda das bilheteiras do estádio”.

O Braga terá ainda que pagar uma multa de 2 391 euros por “entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo” e outra mais leve, de 765 euros, por entoamento de cânticos e exibição de cachecóis ofensivos.

Já o Vitória SC também não escapou às coimas e terá que pagar uma multa de 1 434 euros por deflagração de material pirotécnico e outra de 765 euros devido à entrada de um tambor no recinto.