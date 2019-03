A estação de metro do Colégio Militar/Luz vai ser alvo de uma intervenção de reabilitação e conservação para melhorar a acessibilidade dos utilizadores do Metropolitano de Lisboa. Esta estação tem mais de 30 anos e apresenta agora, segundo comunicado da empresa transportadora, “algumas patologias estruturais que, numa lógica de manutenção preventiva, importam igualmente corrigir”.

O investimento previsto é de 2,6 milhões e a conclusão da obra está prevista para o final deste ano. As intervenções vão contemplar a reabilitação estrutural para tratamento das infiltrações, limpeza, pinturas, sistema de bombagem e, vão ser ainda instalados dois elevadores. Durante as obras, a circulação dos comboios vai funcionar com a normalidade habitual.