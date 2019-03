Um agente que estava esta terça-feira a fazer um gratificado num supermercado em Sassoeiros, Carcavelos, encontrou 150 euros num terminal multibanco - que não foram retirados por esquecimento. Depois disso, alertou um dos funcionários do supermercado. A pessoa que tinha deixado o dinheiro no multibanco regressou mais tarde e, depois de provar que o dinheiro era seu, recuperou as notas.