Jair Bolsonaro aplaudiu a intenção do presidente norte-americano de construir um muro na fronteira com o México ao considerar que a “maioria dos imigrantes não tem boas intenções” no país. A posição foi assumida pelo chefe de Estado brasileiro numa entrevista emitida pelo canal de televisão norte-americana Fox News, no âmbito da sua visita aos Estados Unidos. “Vemos com bons olhos a construção do muro (...) A maioria dos imigrantes não tem boas intenções nem quer fazer o bem para os [norte] americanos”, referiu na véspera do seu encontro com Donald Trump.

Washington foi escolhido como o primeiro destino para uma visita oficial desde que assumiu a Presidência do Brasil, a 1 de janeiro, para deixar claro o desejo do seu governo de se aproximar e alinhar com as políticas norte-americanas. O encontro entre os dois chefes de Estado é considerado um primeiro passo para uma reconfiguração das relações entre Washington e Brasília.

Bolsonaro disse ainda que o presidente norte-americano mantém “todas as opções na mesa” em relação à crise social, política e económica da Venezuela. E lembrou que o Brasil “é o país mais interessado em pôr fim ao governo de Nicolás Maduro (...) Temos nova ideologia e queremos que a Venezuela volte à democracia.”

Trabalho fantástico

No final do encontro de ontem, Donald Trump elogiou o trabalho do seu homólogo brasileiro e sublinhou o fortalecimento das relações entre os países. “A relação do Brasil com os Estados Unidos é, por causa da nossa amizade, provavelmente a melhor de sempre”, revelou.

O líder norte-americano destacou os “dois séculos” em que “o povo americano e brasileiro esteve unido nos seus valores partilhados”, já que, segundo o mesmo, representa as “duas maiores economias do hemisfério ocidental”.

Um dos tópicos na agenda do encontro foi a Venezuela. Trump falou no país como “uma prioridade”, falando na necessidade de “recuperar as suas liberdades e os seus direitos”, reconhecendo “o seu verdadeiro presidente interino, Juan Guaidó”. O líder republicano deixou ainda um agradecimento ao Brasil pelo apoio prestado ao povo venezuelano na fronteira do país.

Trump garantiu que os Estados Unidos “nunca estiveram tão bem do ponto de vista económico”, manifestou o seu repúdio total aos “ideais socialistas”.

“Tem sido maravilhoso conhecê-lo”, acrescentou, dirigindo-se diretamente ao chefe de Estado brasileiro. “Está a fazer um trabalho fantástico, uniu o país”, sublinhou, manifestando desejos de “uma parceria mais aprofundada durante muitos anos”.