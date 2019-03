Um homem morreu esta terça-feira carbonizado durante uma queimada que originou um incêndio florestal em Macieira de Sarnes, Oliveira de Azeméis.

Segundo o Correio da Manhã, o corpo do homem, de 65 anos, foi encontrado pelos bombeiros completamente carbonizado.

O mesmo jornal escreve que as autoridades estão a investigar as causas do incêndio, que deflagrou por volta das 16h00.