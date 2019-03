Portugal foi considerado o segundo estado-membro da União Europeia cujas estradas têm mais qualidade, registando ainda desde 2010 uma diminuição do número de mortes em acidentes de viação. As conclusões são da Comissão Europeia num relatório divulgado esta terça-feira.

De acordo com a edição anual do “painel de avaliação sobre transportes”, à frente de Portugal apenas a Holanda tem estradas com mais qualidade, com 6,18 pontos – numa escala de 1 a 7. Portugal conseguiu o segundo lugar com 6,05 pontos. França ocupa o terceiro lugar entre os 28 Estados-membros, com 5,96 pontos.

Os países com estradas com pior qualidade são a Roménia (2,96 pontos) e Malta (3,24 pontos). A média da União Europeia é de 4,78 pontos.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, Portugal “regista uma diminuição no número de mortes na estrada por milhão de habitantes desde 2010 e encontra-se agora perto da média da UE” que corresponde a 49 vítimas mortais - em 2017, Portugal registou 58 mortes por milhão de habitantes.

Desta forma, Portugal ocupa o 19.º lugar da lista, que é liderada pela Suécia, com 25 mortes por milhão de habitantes.

O último lugar da lista é ocupado pela Roménia, com 99 mortes por milhão de habitantes.