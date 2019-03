A produção automóvel voltou a bater um novo recorde em fevereiro ao registar um crescimento de 33% face a igual período do ano passado, tendo sido produzidos quase 32 mil veículos. Os dados foram revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o que dá uma média de 1442 carros por dia.

Só nos dois primeiros meses do ano saíram das fábricas instaladas em Portugal quase 63 mil veículos, o que representa um aumento de 27,6% face ao período homólogo.

Por categoria, em fevereiro, foram produzidos em Portugal 26 mil veículos ligeiros de passageiros, mais 29,9% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Por sua vez, foram fabricados 5343 novos veículos comerciais ligeiros, o que se traduz numa subida homóloga de 52,3%. Já os veículos pesados totalizaram, no período em análise, 509, o que reflete um aumento de 20,6%.

“A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”,diz a ACAP.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, representando 98,5% do total. O destaque vai para a Alemanha com 21,4% das exportações nacionais, seguindo-se a Itália (15,4%), França (13,5%) e Reino Unido (10,9%).

Já no ano passado, a produção automóvel em Portugal tinha atingido um novo máximo histórico ao produzir mais de 294 mil viaturas, superando o anterior recorde registado em 1998. Este número foi atingido à boleia do modelo T-Roc da Autoeuropa que, em 2018, duplicou a sua produção para quase 221 mil unidades.

Componentes também em máximos

Também as exportações portuguesas de componentes automóveis atingiram um valor recorde em janeiro. De acordo com a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), as vendas fixaram-se em 748 milhões de euros, mais 7,4% face ao mesmo mês de 2018. Mas este valor corresponde a um aumento de 93% quando comparado com os 388 milhões de euros exportados pelo setor em 2010.

No que respeita aos destinos das exportações portuguesas dos componentes automóveis, a AFIA diz que a Europa é que tem maior peso ao absorver 91% das exportações portuguesas, o equivalente a 681 milhões de euros.