Para o próximo sábado está marcado um almoço oficial com o presidente do Brasil e para receber Jair Bolsonaro foi enviada uma sugestão de indumentária que os participantes no evento deverão usar. A nota está assinada pelo presidente Sebastian Piñera e pela primeira-dama Cecilia Morel.

“Fato escuro ou equivalente” para os homens e “vestido curto” para as senhoras, é o que se pode ler nessa nota, que todos receberam. A situação foi denunciada por uma deputada chilena, Maite Orsini Pascal, que criticou o comportamento do presidente Sebastian Piñera, acusando-o de machismo.

“Não só o governo [chileno] decide receber com honras um presidente xenófobo e machista, como também pede às deputadas para irem com um ‘vestido curto’. Este é o Sebastián Piñera que diz acolher demandas feministas, mas envia um convite oficial que parou em 1800”, pode ler-se na publicação da deputada do partido de esquerda Revolución Democrática.

No entanto, os organizadores do evento, bem como outros parlamentares, alegam que o termo utilizado foi mal interpretado.

De acordo com o Diretor-Geral do protocolo do ministério de Relações Exteriores do Chile, Frank Tressler, a nota enviada não pede que as mulheres vistam roupa curta, mas sim que estão dispensadas de usar traje de gala. “Há uma má interpretação, o convite aponta que não é necessário utilizar traje de gala”, afirmou Tressler ao jornal chileno La Tercera.

Jair Bolsonaro visitará o Chile no final desta semana, depois da sua passagem pelos Estados Unidos.