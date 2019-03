O médio Bruno Fernandes foi dispensado, esta terça-feira, dos trabalhos da seleção portuguesa, devido a problemas físicos.

O jogador do Sporting falhará assim o arranque da qualificação para o Euro2020, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O jogador apresentou-se com queixas e, depois de observado e realizados exames (ressonância magnética), a Unidade de Saúde e Performance da FPF concluiu que Bruno Fernandes não está em condições de representar a seleção nacional nos jogos com a Ucrânia e Sérvia", lê-se numa nota publicada no site da FPF.



Esta manhã, o jogador, de 24 anos, também falhou o treino da seleção lusa na Cidade de Futebol, em Oeiras.

Bruno Fernandes é, até agora, o único jogador indisponível dos 25 convocados pelo selecionador Fernando Santos, que ainda não substituiu o médio do Sporting.