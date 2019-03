O próximo adversário do Benfica na Liga Europa só pode vangloriar-se de ter sido campeão da Alemanha por uma única vez: em 1959. No ano seguinte cometeu a proeza de se tornar a primeira equipa alemã – alemã ocidental, já agora, pois que se vivia a fase divisionária entre a República Federal e a República Democrática – a atingir a final da Taça dos Campeões Europeus. Depois, o que lhe aconteceu em Hampden Park, Glasgow, frente ao Real Madrid, tornou-se quase anedótico, não fosse o futebol lugar em que os resultados espampanantes surgem à mínima esquina onde se juntem três a tocar concertina e a cantar o sol--e-dó: derrota apavorante, de aterrorizar hipopótamos, quanto mais alemães braquicéfalos: 3-7, com quatro golos de Puskás e três de Di Stéfano.

Pois bem, no dia 4 de outubro de 1961, o Real Madrid já não era campeão da Europa. Esse era o Benfica. Batera o Barcelona em Berna e tornara-se, a seguir aos merengues, o segundo clube do continente a erguer o troféu. E no dia 4 de outubro de 1961, toda a gente que se deslocou ao Estádio da Luz estava convencida de que a vitória sobre o Eintracht de Frankfurt era uma espécie de favas contadas. Muito mal contadas, como já veremos.

Da equipa que jogara na maldita noite do Hampden Park, os alemães apresentavam nada menos de nove jogadores: o guarda-redes Loy; os defesas Hofer e Wilbacher; os médios Eigenbrodt e Stinka; e os avançados Kress, Lindner, Stein e Kreuz. Se o otimismo se propagara pelos adeptos encarnados como fogo em molhos de palha seca, não havia razões para tal. A despeito daqueles sete abracadabrantes golos madrilenos, os rapazes de Frankfurt tinham dado ao Rangers, nas meias--finais, uma lição das antigas: 6-1 e 6-3. E podemos calcular a vontade com que os escoceses terão encarado esses dois jogos que os levariam a disputar em casa a final mais ambicionada por todos os clubes.

Mas os portugueses são mesmo assim: num instante enfunam o peito como vela de galeão, diria o Raposão do divino Eça, e quem tinha uma linha avançada com José Augusto, Eusébio, Águas, Coluna e Cavém não punha sequer a possibilidade de passar por 90 minutos sem ver a bola entrar nas balizas adversárias. Bem, entrar até entrou. O pior foi depois.

Sensacional!

Foi essa a palavra encontrada pela imprensa alemã para descrever o que se passou nesse dia em Lisboa. “Außergewöhnlich!” Assim mesmo, de dobrar a língua até às cãibras. E fotos abundantes dos jogadores do Eintracht erguendo uma taça sem dúvida imponente: a Taça da Colónia Balnear Infantil de O Século. Plenos de orgulho.

Reparem no pormenor inicial: aos dois minutos apenas, Cavém recebe uma bola de Coluna à entrada da área de Loy; o pontapé sai-lhe tão forte e tão colocado que qualquer gesto para se lhe opor não passa de mera insignificância. Um a zero. O povo ri-se. De um riso entre o satisfeito e o escarninho. “Agora é que os alemães vão ver como elas mordem”, terá deixado escapar algum mais fanfarrão por entre dentes, sem saber como teria de morder os beiços.

Os alemães – apesar de os de Frankfurt, tal como o nome indica, serem descendentes de francos – não são gente para tibiezas. Trazem consigo o orgulho lendário dos Nibelungos. Mesmo em Glasgow, depois de estarem a ser bombardeados por 7-1, foram-se aos fagotes madrilenos durante os minutos derradeiros, forçando um golo após o outro. Por isso, mesmo quando Coluna, aos 23 minutos, imitou o seu companheiro, com um remate de potência exorbitante, elevando para a diferença de 2-0, erravam profundamente aqueles que consideravam arrumado um jogo amigável, sim senhor, mas que tinha do lado dos façanhudos germânicos um opositor com muito pouco dessa tal amigabilidade.

Dieter Lindner dá o exemplo. Reduz para 1-2. O intervalo estava já aí.

Vem a segunda parte.

O Benfica descontrai-se. Quer divertir--se com a bola, entreter-se e entreter os espetadores, que aplaudem momentos de puro malabarismo de Santana e as arrancadas espetrais de Eusébio. No Eintracht, o rigor. Destreza física, aptidão técnica, execução correta de passes plenos de objetividade e sem adornos.

Paul Osswald podia não ter a sagacidade de Béla Guttmann, mas sabia como proporcionar ao seu conjunto uma franca simplicidade. A pouco e pouco, o Benfica passa a ser dominado. Quer reagir, mas a teia montada pelo adversário aperta-o como um torno dentro do seu próprio meio-campo. Costa Pereira passa a estar mais ativo, cada vez mais ativo. Ângelo, Cruz e Neto sofrem com a imensidão física dos avançados contrários. Schämer empata aos 65; Kreuz faz 3-2 aos 74. Nada a fazer. O Eintracht regressará a casa com uma taça portuguesa para as suas vitrinas.

Precisamente um ano mais tarde, o Benfica visitaria Frankfurt pela primeira vez. Uma longa digressão pela Europa servia para aclamar os bicampeões europeus. Dois dias antes, uma fantástica exibição em Hamburgo (4-3) fez com que os dirigentes do Eintracht não tenham querido correr o risco de enfrentarem os encarnados sem pedirem o reforço dos melhores jogadores dos vizinhos do Kickers Offenbach. Nova vitória, desta vez por 2-0. Não, não é um adversário que deixe saudades...