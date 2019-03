A segunda sessão do processo de difamação interposto pelo guarda-redes Cássio ao empresário César Boaventura decorreu ontem em Esposende. No final da sessão, César Boaventura falou aos jornalistas, onde se defendeu das acusações do jogador do Rio Ave. “Eu sou benfiquista com muito orgulho e o Benfica até hoje pagou-me zero”, disse o empresário, que negou qualquer ligação ao clube das águias.

Neste processo, movido pelo jogador contra o empresário, Cássio confirmou já ter sido ouvido em 2017 pela PJ sobre as suspeitas que recaem sobre César Boaventura.

O empresário é acusado de trabalhar a favor do Benfica e de ter tentado subornar os jogadores do Rio Ave antes de um jogo com os encarnados. Todas as acusações foram negadas pelo próprio e, sobre a chamada telefónica gravada entre Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e César Boaventura, o empresário desvalorizou o tema, dizendo ter orgulho “dessa gravação”: “Estava a tentar vender um treinador por 10 milhões de euros e o presidente disse que não”. A propósito deste assunto, César Boaventura salientou ainda: “O que é que isso tem de mal? Nada, zero”.

O Futebol Clube do Porto também foi tema de conversa e César Boaventura usou o clube azul e branco para demonstrar que as acusações de ter comprado jogadores são falsas.

“Se forem analisar a prestação de alguns jogadores nos jogos do Benfica e do F. C. Porto, vocês percebem os que são corrompidos”.

Relativamente ao jogo em questão, Benfica-Rio Ave, Boaventura recordou o resultado “à rasquinha com um golo do Jiménez nos últimos minutos”. E volta a comparar as águias aos dragões: “Se formos ver o Futebol Clube do Porto - Rio Ave, de 2017, referente à Allianz Cup, em que o Futebol Clube do Porto precisava de ganhar, o Futebol Clube do Porto ganhou por 3-1. Vejam as prestações dos jogadores”.

A acusação do antigo guarda-redes do Rio Ave foi avançada pelo “Expresso” e, segundo declarações de Cássio, foi feita uma chamada por um agente FIFA para uma reunião pessoal “porque os telemóveis têm ouvidos”. De acordo com o guarda-redes, o empresário terá tentado suborná-lo com a quantia de 250 mil euros, com o objetivo de facilitar o encontro com o Benfica.

Em resposta, César Boaventura publicou um comentário nas redes sociais, desmentindo Cássio, atualmente ao serviço do Al Taawon. “Como é possível isto? 250.000€? Como alguém pode acreditar numa pessoa assim? Vais pagar bem pago. Não precisas colaborar com a PJ precisas provar. Mais um processo em tribunal agora com o homem que de 15000€ chegavam 3000€ para acabar o processo de difamação. Cambada de gente sem escrúpulos”, escreveu Boaventura no Facebook.

Numa semana, o empresário viu duas vezes o seu nome associado a casos relacionados com tentativas de aliciamento de jogadores.