Um edifício situado junto à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, foi na manhã desta terça-feira evacuado, depois de ter sido dado o alerta para uma ameaça de bomba, avança a Associated Press.

Cerca de 40 pessoas foram já retiradas do edifício onde funcionam os escritórios de uma empresa que trabalha com a Comissão Europeia.

A ameaça de bomba foi feita para este edifício em questão e, de acordo com a porta-voz da polícia, Ilse Van de Keere, esta ameaça de bomba está a ser levada muito a sério pelas autoridades belgas.

De acordo com o Telegraph, a receção do G Plus recebeu a chamada de alerta pelas 10h25 locais (9h25 em Lisboa). Mais tarde, cerca de uma hora depois, a chamada voltou a repetir-se e, do outro lado, alertaram que a bomba iria explodir no espaço de 30 minutos, o que não aconteceu.

As autoridades estão no local a averiguar a situação acompanhadas de cães polícias.

Street in heart of Brussels EU quarter closed during bomb scare. Britain's embassy to the EU is on the street which has been cordened off. Staff not at liberty to comment. pic.twitter.com/DJnNTIbFYt