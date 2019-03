Fazer justiça em tempos de crise (II)

Michel Serres, reputado e original filósofo francês, lembra-nos em “Tempo de Crises” que a palavra crise tem origem grega e significa, precisamente, julgar.

Hoje, ninguém contesta o facto de os fundamentos e modos de vida da nossa sociedade terem entrado em profunda crise: em profunda reavaliação, ou julgamento.

Estão, assim, sob juízo.

Refletir, por isso, sobre a ação da justiça em tempo dito de crise – crise da sociedade e dos seus fundamentos – será refletir sobre os seus julgamentos confinados a aspetos singulares da vida, num momento em que ocorre um outro de âmbito mais vasto e profundo: significa somar um julgamento menor a um outro maior.

Constatada esta aparente coexistência dos julgamentos, facilmente veremos também que, neste caso, se pode dar – acontece frequentemente, aliás – uma dessincronia entre o resultado do julgamento mais restrito sobre uma situação particular da vida, realizado por um qualquer tribunal, e a apreciação mais geral, que decorre do julgamento maior que, na sociedade, se vai realizando sobre as condições globais da vida em que aquela situação ocorreu.

É nesta discrepância, neste hiato de valorações, que muita da chamada crise da justiça acontece e se evidencia.

Isto, sem que dela nos apercebamos a não ser por via de uma, por vezes inusitada, incomodidade ante uma qualquer decisão de um julgamento de um dado tribunal – incomodidade que, não raro, consideramos, com efeito, como uma injustiça.

A crise da justiça, o julgamento da justiça incide, deste modo, sobre os próprios julgamentos que esta – o tribunal – concretiza e, necessariamente, resulta e incide também sobre os próprios instrumentos – lei e direito – de que a justiça se serve para realizar justiça.

Quando, como acontece no mundo atual, a crise da sociedade – portanto, o julgamento sobre as suas bases e fundamentos – se faz, nas redes sociais, ao momento, e quase sempre sem fios condutores capazes de orientar o debate para as contradições essenciais que ela revela, o julgamento da justiça (a crise da justiça) corre, igualmente, o risco de perder um rumo.

Tal risco consubstancia-se sempre na sua debilitação ou mesmo na sua deslegitimação imediata e radical.

Neste último caso, basta que a crise da sociedade – o julgamento que sobre ela e por ela é conduzido – tenha já alcançado conclusões, mesmo que circunstanciais, sobre aspetos parciais da vida (o que não significa menores) que se evidenciem como justas, mas que contrariam já, de alguma maneira, os pressupostos com que os julgamentos da justiça foram e vão sendo realizados.

O problema deixa, pois, de se situar na crítica a um ou outro julgamento que a justiça realiza para passar a ser, mais seriamente, o da crítica – o do julgamento – da própria justiça que os produziu.

Colocada em crise – em julgamento –, a justiça deixa, pois, de ter condições para eficazmente conduzir os julgamentos que lhe compete realizar.

Ou melhor, a justiça continua a realizar tais julgamentos, mas a aceitação social – que não jurídica – das suas decisões entra ela própria em crise; isto é, entra em julgamento sucessivo ou concomitante.

Diminuir os limites dessa crise da justiça – os do seu julgamento – a proporções que assegurem a sua legitimidade social passa necessariamente, portanto, por encontrar um novo consenso de justiça na sociedade capaz de orientar vinculadamente, outra vez, a ação da própria justiça.

Esse é, porém, um julgamento e uma decisão que apenas a sociedade pode e tem de tomar.

