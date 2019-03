Esta segunda-feira, pelo menos sete pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas depois de terem sido atingidas a tiro enquanto se dirigiam às urnas de voto em Baghaichhari, no sudeste do Bangladesh, revelaram as autoridades locais.

Segundo um dos responsáveis pela polícia, Manjurul Alam, vários homens armados dispararam sobre dois carros que regressavam de uma secção eleitoral em Baghaichhari. Para já, o ataque não foi reivindicado.

Recorde-se que vários grupos tribais armados continuam ativos no distrito.