A GNR de Braga desencadeou esta segunda-feira uma megaoperação, na zona do Grande Porto, relacionada com a investigação a vários delitos, entre os quais furto de automóveis.

As buscas partiram do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Braga, sendo já ao início da noite do conhecimento público, mas ainda não foi emitido qualquer comunicado por parte da GNR, o que poderá ocorrer durante esta terça-feira, segundo apuramos junto do Comando da GNR de Braga.