O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, apresentou recurso da expulsão de sócio do Sporting, informou fonte próxima do antigo líder à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o ex-vice-presidente, Alexandre Godinho,também recorreu da pena de expulsão de sócio, que aconteceu no passado dia 1 de março.

Agora, os recursos apreresentados por Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho deverão ser analisados em Assembleia-Geral do Sporting, mas ainda não há uma data marcada.