Depois de na semana passada o sol e o calor terem antecipado a primavera, esta semana - que marca a sua chegada - vai voltar a verificar-se um cenário semelhante.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aumento das temperaturas máximas já sentido esta segunda-feira - com os termómetros a marcarem temperaturas máximas entre os 18ºC e os 25ºC - vai manter-se ao longo de toda a semana.

Apesar da subida das máximas, as mínimas estão entre os cinco e os dez graus e as noites vão continuar frias.

Ao “Público”, Ricardo Tavares, do IPMA, explicou que a amplitude entre as temperaturas máximas e mínimas determina que o tempo, durante a tarde, está “um pouco mais quente e agradável, mas que, logo que o sol se põe e a noite começa, a temperatura vai baixar de forma significativa, o que provoca um acentuado arrefecimento noturno”.

A acompanhar a temperatura, o céu vai estar pouco nublado ou limpo na generalidade do território. Até ao final da semana, o vento vai soprar fraco a moderado no quadrante leste de Portugal Continental. Já no Norte e Centro, nas terras altas, o vento estará moderado ou temporariamente forte.